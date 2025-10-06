Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 851,52 USD.

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 851,52 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 852,52 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 841,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 108.416 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 936,88 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 26,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,87 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Am 07.08.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,30 Mrd. USD eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

