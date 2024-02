Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Mittwochvormittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Eli Lilly and gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly and-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 703,42 USD.

Die Eli Lilly and-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 703,42 USD. In der Spitze büßte die Eli Lilly and-Aktie bis auf 695,85 USD ein. Mit einem Wert von 722,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.353 Eli Lilly and-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 722,19 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly and-Aktie derzeit noch 2,67 Prozent Luft nach oben. Bei 310,05 USD fiel das Papier am 08.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly and-Aktie mit einem Verlust von 55,92 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly and am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD erwirtschaftet worden. Eli Lilly and hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.353,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.301,80 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Eli Lilly and wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Eli Lilly and rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly and einen Gewinn von 12,32 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

