Aktienentwicklung

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

08.08.25 16:09 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 649,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
540,90 EUR -8,80 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 649,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 656,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 652,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 369.926 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 972,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 49,79 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 633,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD gegenüber 2,48 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 8,77 Mrd. USD eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,06 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

