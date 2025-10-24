Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Eli Lilly im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 822,11 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 822,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 822,28 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 815,21 USD. Zuletzt wechselten via New York 64.799 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 935,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 12,08 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 624,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,86 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,49 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

