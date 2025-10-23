Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zieht am Abend an

Eli Lilly im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 821,27 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 821,27 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 823,48 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 806,40 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.647 Stück gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 935,06 USD an. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 12,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD. Abschläge von 24,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test