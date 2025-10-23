Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Eli Lilly am Donnerstagnachmittag ins Plus

Eli Lilly im Blick

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 822,89 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 822,89 USD. Die Eli Lilly-Aktie legte bis auf 823,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 806,40 USD. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 55.059 Aktien.

Bei 935,06 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 13,63 Prozent zulegen. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,86 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Am 07.08.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 15,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr bedeutet

Roche-Aktie schwächelt dennoch: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test