Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend freundlich

24.10.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 832,64 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
715,00 EUR 10,80 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 832,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 834,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 815,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 169.857 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 935,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,30 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,64 Prozent auf 15,56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

