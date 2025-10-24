Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 832,64 USD zu.
Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 832,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 834,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 815,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 169.857 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 935,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,30 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.
Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,64 Prozent auf 15,56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Eli Lilly
