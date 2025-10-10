Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 838,00 USD ab.
Die Eli Lilly-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 838,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 832,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 858,00 USD. Bisher wurden heute 230.241 Eli Lilly-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 936,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 10,55 Prozent niedriger. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,54 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,87 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,81 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Stellenkürzungen in wichtigem US-Werk
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
