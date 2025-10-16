Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 821,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:04 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 821,89 USD. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 819,30 USD nach. Bei 825,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.287 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 935,06 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 13,77 Prozent zulegen. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,86 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS lag bei 6,29 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,68 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.
