Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 715,67 USD.

Das Papier von Eli Lilly legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 715,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 719,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 716,75 USD. Zuletzt wurden via New York 87.888 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 972,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 624,00 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,81 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 994,00 USD.

Am 07.08.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,70 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

