Blick auf Eli Lilly-Kurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag im Aufwind

22.08.25 16:09 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 715,67 USD.

Eli Lilly
611,60 EUR -2,70 EUR -0,44%
Das Papier von Eli Lilly legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 715,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 719,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 716,75 USD. Zuletzt wurden via New York 87.888 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 972,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 624,00 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,81 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 994,00 USD.

Am 07.08.2025 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,70 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

