Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 852,17 USD.

Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,7 Prozent auf 852,17 USD. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 852,70 USD aus. Bei 839,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 481.422 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 935,06 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,86 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,48 USD je Eli Lilly-Aktie.

