Blick auf Aktienkurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend freundlich

30.10.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 852,17 USD.

Eli Lilly
735,00 EUR 31,00 EUR 4,40%
Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,7 Prozent auf 852,17 USD. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 852,70 USD aus. Bei 839,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 481.422 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 935,06 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,86 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,48 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

