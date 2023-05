Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht CANCOM SE-Position

Aktien in diesem Artikel CANCOM 29,22 EUR

0,62% Charts

News

Analysen

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 11.05.2023 bei CANCOM SE. Am 12.05.2023 wurde der Handel mit CANCOM SE-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in CANCOM SE ausgebaut, hat am 11.05.2023 Stark, Thomas, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 3.200 Aktien zu je 30,19 EUR. Die CANCOM SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 6,00 Prozent im Minus bei 29,62 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,60 Prozent auf 29,04 EUR. Im Handelsverlauf wurden 784 CANCOM SE-Aktien umgesetzt. Die Aktien von CANCOM SE sind unterdessen 1,03 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 35.371.900 Aktien handelbar.

Bevor Rath Consulting GmbH für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 10.02.2023 der letzte Insidertrade durchgeführt. CANCOM SE-Rath Consulting GmbH in enger Beziehung holte sich 3.065 Aktien für je 32,60 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE

Bildquellen: Cancom SE