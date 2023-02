Enphase Energy Aktie News: S&P 500 Aktie Enphase Energy am Donnerstagvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr ging es für das Enphase Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 206,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Enphase Energy-Aktie bisher bei 206,75 EUR. Bei 206,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 687 Enphase Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,25 EUR erreichte der Titel am 15.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Enphase Energy-Aktie liegt somit 36,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 104,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 98,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Enphase Energy ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Enphase Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 724,65 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enphase Energy 351,52 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Enphase Energy.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Enphase Energy ein EPS in Höhe von 5,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

