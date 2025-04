NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

NASDAQ 100-Kursverlauf

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Dienstagnachmittag aufwärts.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent stärker bei 19.546,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,573 Prozent auf 19.315,95 Punkte an der Kurstafel, nach 19.427,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19.558,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.304,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19.281,40 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 29.01.2025, den Wert von 21.411,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17.782,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Minus von 6,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22.222,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Honeywell (+ 5,03 Prozent auf 210,75 USD), Cadence Design Systems (+ 4,57 Prozent auf 298,81 USD), Fiserv (+ 3,85 Prozent auf 184,89 USD), Microstrategy (+ 3,09 Prozent auf 380,66 USD) und Enphase Energy (+ 2,99 Prozent auf 47,86 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Regeneron Pharmaceuticals (-8,67 Prozent auf 557,92 USD), NXP Semiconductors (-7,38 Prozent auf 181,75 USD), ON Semiconductor (-2,77 Prozent auf 38,93 USD), Align Technology (-1,95 Prozent auf 177,55 USD) und Micron Technology (-1,81 Prozent auf 77,14 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 13.632.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,771 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,56 Prozent gelockt.

