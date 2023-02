Enphase Energy Aktie News: S&P 500 Aktie Enphase Energy zieht am Donnerstagmittag an

Die Enphase Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 207,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Enphase Energy-Aktie sogar auf 208,45 EUR. Bei 206,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.413 Enphase Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2022 bei 325,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 104,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Enphase Energy-Aktie mit einem Verlust von 98,44 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Enphase Energy am 07.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Enphase Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 724,65 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 106,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 351,52 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Enphase Energy rechnen Experten am 23.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,38 USD je Aktie in den Enphase Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

