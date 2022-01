Daimler-Aktie fester: Mercedes-Benz beteiligt sich an Prologium

In einer Mitteilung von Daimler heißt es, gemeinsam entwickelte Feststoffbatterien der nächsten Generation sollten schon in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in ausgewählten Mercedes-Elektromodellen zum Einsatz kommen können.

Mercedes-Benz will bis 2030 bereit sein, auf Verbrennungsmotoren zu verzichten. Dabei wird es vor allem auf die Batterietechnologie ankommen. "Effizienz und Reichweite sind die neuen Branchenmaßstäbe für Elektroautos", sagte der für Entwicklung und Einkauf zuständige Daimler-Vorstand Markus Schäfer. "Die Feststofftechnologie hat das Potenzial, Größe und Gewicht der Batterie deutlich zu reduzieren."

Prologium hatte bei einer Gruppe von Investoren im vergangenen Herbst 326 Millionen US-Dollar eingesammelt, um Produktionskapazitäten in Asien, Europa und den USA bis 2025 zu erweitern. Daimler arbeitet bereits seit 2016 mit dem taiwanesischen Unternehmen im Bereich der Batteriezellen für Elektrofahrzeuge zusammen. Zur Höhe der Beteiligung wurden keine Angaben gemacht. Die Stuttgarter bekommen aber einen Sitz im Board of Directors von Prologium.

Die Daimler-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,36 Prozent auf 71,47 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com, Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images