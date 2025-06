EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 15,41 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 15,41 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.960.146 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,71 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 22,64 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

