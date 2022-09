EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:22 Uhr 1,5 Prozent. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,65 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,62 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 256.286 Aktien.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,12 Prozent. Bei 7,72 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,96 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.338,00 EUR im Vergleich zu 14.638,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,915 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

