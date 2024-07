EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,16 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,16 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 12,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 956.443 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 13,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,81 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 14,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,554 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,29 EUR.

EON SE veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

