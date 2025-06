EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittag zu

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 15,42 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,42 EUR nach oben. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,46 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 15,39 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 818.100 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2025 bei 15,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 2,79 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,31 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,571 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,71 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 25,22 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

