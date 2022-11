EON SE Aktie News: EON SE zieht am Mittag an

Das Papier von EON SE legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,56 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,58 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.158.763 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 31,79 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 17,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 11,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.338,00 EUR – ein Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 14.638,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,929 EUR je Aktie belaufen.

