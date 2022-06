EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag tiefer

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 9,64 EUR. Bei 9,60 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,70 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.538 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,54 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 23,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,36 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,21 EUR.

EON SE gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.507,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.402,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte EON SE am 10.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,884 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie in Grün: Kooperation mit Deutsche Erdwärme für Geothermie-Nutzung

Analysten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Aktien von RWE, Uniper und Co. sehr schwach: Furcht vor Sondersteuer setzt Versorger-Titel unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images