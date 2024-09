EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Plus

So bewegt sich EON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,22 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,22 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 13,22 EUR. Bei 13,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 325.256 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 21,10 Prozent sinken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,553 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,74 EUR.

Am 14.08.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

