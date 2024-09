EON SE Aktie News: EON SE steigt am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,33 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,33 EUR. Bei 13,35 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.273.529 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 1,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 21,73 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,553 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,74 EUR.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

