EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 12,29 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,29 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,30 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,24 EUR. Bisher wurden heute 45.488 EON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 13,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,13 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,553 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,81 EUR aus.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände

Positive Bewertungsänderung: Bernstein Research stuft EON SE-Aktie auf Outperform hoch

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht