EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 7,60 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,58 EUR nach. Bei 7,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 112.361 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 39,43 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,60 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 0,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 10.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.638,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte EON SE am 09.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,923 EUR je EON SE-Aktie.

