EON SE Aktie News: EON SE verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 12,31 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,31 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,14 EUR nach. Mit einem Wert von 12,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.414.704 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Gewinne von 9,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,27 Prozent.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,29 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach -0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 22,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,50 Prozent verringert.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

