Notierung im Blick

EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittag ins Plus

13.08.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,35 EUR.

Wer­bung

Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,35 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535.472 EON SE-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 18,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,81 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,64 Mrd. EUR – ein Plus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025. Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände Positive Bewertungsänderung: Bernstein Research stuft EON SE-Aktie auf Outperform hoch DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: E.ON