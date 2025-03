EON SE Aktie News: EON SE macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,04 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Bei 13,15 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.887.455 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 6,02 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,551 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,07 EUR.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23,84 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 24,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2029 1,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

