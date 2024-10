EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Dienstagmittag zu

So entwickelt sich EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 13,17 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,7 Prozent auf 13,17 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,17 EUR aus. Bei 13,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 810.550 Aktien.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 10,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 18,27 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,79 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,82 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,88 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schwächer

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Donnerstagnachmittag