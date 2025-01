EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,70 EUR ab.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 10,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 10,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.004.829 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,48 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,15 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. EON SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

