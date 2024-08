EON SE Aktie News: EON SE steigt am Freitagvormittag

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,03 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 12,03 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,03 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.718 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 10,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,81 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.08.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16,88 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

