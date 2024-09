EON SE Aktie News: EON SE am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 13,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:45 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,73 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 974.908 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

