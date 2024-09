EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 13,63 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 13,63 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 13,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.993 EON SE-Aktien.

Am 16.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,63 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 23,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

