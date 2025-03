EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Aufwind

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 13,09 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 13,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 13,13 EUR. Bei 13,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.425.446 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,58 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 25,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 26.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 23,84 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

