EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,75 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,75 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,75 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.651 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 0,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,15 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,79 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 18,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie legt zu: S&P bekräftigt Einschätzung zu E.ON

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück