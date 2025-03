EON SE Aktie News: EON SE kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 13,10 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,17 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 13,07 EUR. Bei 13,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 4.211.283 EON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 13,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,54 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 20,31 Prozent Luft nach unten.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,551 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,10 EUR.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 23,84 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX aktuell: DAX liegt zum Start im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich zurück