EON SE Aktie News: EON SE legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 13,16 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 13,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 13,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.604.894 EON SE-Aktien.

Bei 13,82 EUR markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,06 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 20,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,551 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,10 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 EUR, nach -0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

