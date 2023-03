EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag schwächer

Die EON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 10,85 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 10,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.281.856 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,94 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 0,82 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,98 EUR.

Am 15.03.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 126,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.067,00 EUR umgesetzt, gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von EON SE wird am 10.05.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,899 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie dennoch rot: Deutsche Bank Research korrigiert Kursziel für E.ON nach oben

E.ON-Aktie legt zu: Bank of America lobt starke E.ON-Bilanz und gibt Kaufempfehlung

E.ON-Aktie legt kräftig zu: Gewinn- und Umsatzsprung - Anleger erhalten höhere Dividende

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images