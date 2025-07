EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 16,11 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 16,11 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,11 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 618.383 EON SE-Aktien.

Am 21.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,34 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,22 EUR an.

Am 14.05.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 25,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

