EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Freitagvormittag ins Minus

Um 09:06 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 11,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 11,01 EUR. Mit einem Wert von 11,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 234.244 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 23.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 1,21 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,24 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,18 EUR.

EON SE veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.748,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR in den Büchern standen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,905 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

