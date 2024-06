EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf EON SE-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,61 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,61 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 12,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 132.387 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR an. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 6,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Abschläge von 17,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,29 EUR.

EON SE veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

