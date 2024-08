EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,61 EUR.

Bei der EON SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,61 EUR. Bei 12,64 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,57 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,57 EUR. Zuletzt wechselten 351.828 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,90 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,26 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,74 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,88 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 18,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

