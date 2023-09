EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 11,31 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 11,31 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 11,17 EUR. Bei 11,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.390.451 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,66 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,63 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.817,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EON SE.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

