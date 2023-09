EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

EON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 11,35 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 11,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,32 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,33 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.331 Stück gehandelt.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 8,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 35,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 09.08.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

