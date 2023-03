EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittwochmittag ins Plus

Die EON SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,26 EUR. Bei 11,30 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,24 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.064.382 Stück gehandelt.

Am 29.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,35 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 54,67 Prozent sinken.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 11,18 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.03.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.067,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 126,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte EON SE am 10.05.2023 vorlegen. Am 15.05.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,904 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Uniper-Aktie gibt ab: Neuer Chef startet im Juli

E.ON-Aktie in Grün: JPMorgan hebt E.ON auf 'Overweight'

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images