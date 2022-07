EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag im Aufwind

Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 8,64 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 8,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 120.470 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,12 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 11.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 29.507,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.402,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,885 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

