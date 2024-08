EON SE Aktie News: EON SE am Mittag auf rotem Terrain

EON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 12,83 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,83 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 374.633 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,74 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.08.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

