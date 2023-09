EON SE-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Erfasster Insidertrade

Bei EON SE wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 29.09.2023 tätigte bei EON SE eine Führungskraft ein Eigengeschäft. EON SE meldete den Insiderdeal am 29.09.2023. 22.599 EON SE-Aktien für jeweils 11,20 EUR kaufte am 29.09.2023 Schmitz, Andreas, Aufsichtsrat. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,70 Prozent auf 11,18 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR. EON SE markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 28,92 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 2.610.380.800 beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Schmitz, Andreas am 17.06.2022 verzeichnet. Die Führungskraft kaufte damals 11.502 EON SE-Aktien zu jeweils 8,73 EUR.

