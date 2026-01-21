DAX25.279 +0,4%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +1,0%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.408 -0,2%Euro1,1806 -0,1%Öl69,92 -1,5%Gold5.166 ±0,0%
EQS-Adhoc: PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um

26.02.26 15:00 Uhr
EQS-Ad-hoc: PAL Next AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um

26.02.2026 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um

München, 26. Februar 2026. Der Vorstand der PAL Next AG (die „Gesellschaft“; ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, das Geschäftsmodell der Gesellschaft zu ändern. Bislang hat sich die Gesellschaft auf Beteiligungen im Filmgeschäft konzentriert. Künftig will die Gesellschaft ihren Beteiligungsfokus auf andere Branchen erweitern. Mit der Fokussierung auf das Beteiligungsgeschäft trägt die Gesellschaft den strukturellen Besonderheiten des projektbezogenen Entertainment-Geschäfts Rechnung, das durch zeitlich schwankende Ergebnisbeiträge geprägt ist.

Die konkrete künftige Fokussierung auf bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Geschäftsmodelle befindet sich derzeit in der Evaluierungsphase. Die Gesellschaft analysiert potenzielle Zielsektoren und prüft strategische Handlungsoptionen.

Weitere Informationen wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit veröffentlichen.

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 (0)89 1250903-30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PAL Next AG
Holzstraße 28/30
80469 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2323 85 50
Fax: +49 89 2323 85 519
E-Mail: ir@pal-next.com
Internet: www.pal-next.com
ISIN: DE000A12UPJ7
WKN: A12UPJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2282162

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2282162  26.02.2026 CET/CEST

