EQS-Adhoc: PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: PAL Next AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
München, 26. Februar 2026. Der Vorstand der PAL Next AG (die „Gesellschaft“; ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, das Geschäftsmodell der Gesellschaft zu ändern. Bislang hat sich die Gesellschaft auf Beteiligungen im Filmgeschäft konzentriert. Künftig will die Gesellschaft ihren Beteiligungsfokus auf andere Branchen erweitern. Mit der Fokussierung auf das Beteiligungsgeschäft trägt die Gesellschaft den strukturellen Besonderheiten des projektbezogenen Entertainment-Geschäfts Rechnung, das durch zeitlich schwankende Ergebnisbeiträge geprägt ist.
Die konkrete künftige Fokussierung auf bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Geschäftsmodelle befindet sich derzeit in der Evaluierungsphase. Die Gesellschaft analysiert potenzielle Zielsektoren und prüft strategische Handlungsoptionen.
Weitere Informationen wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit veröffentlichen.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PAL Next AG
|Holzstraße 28/30
|80469 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 2323 85 50
|Fax:
|+49 89 2323 85 519
|E-Mail:
|ir@pal-next.com
|Internet:
|www.pal-next.com
|ISIN:
|DE000A12UPJ7
|WKN:
|A12UPJ
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2282162
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2282162 26.02.2026 CET/CEST
